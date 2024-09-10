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Поворознюк отступил с принципами и готов сохранить Ингулец в УПЛ

10 сентября 2024 01:03
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ингулец останется в УПЛ после решения команды и ультиматума лиги
Александр Поворознюк. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Решение проблемного вопроса с участием "Ингульца" в УПЛ подходит к своей развязке. Клуб все же останется в лиге и пойдет на предложение клубов.

Об этом сообщил канал "ТаТоТаке".

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Александр Поворознюк. Фото: скриншот

У "Ингульце" все решила команда

По информации источника, в Петровом прошло очное собрание футболистов и тренерского состава "Ингульца".

На собрании решался вопрос о будущем команды, которой в УПЛ поставили ультиматум: либо они играют матч с "Черноморцем" в Одессе или Кривом Роге на запасном стадионе, либо снимают "Ингулец".

Игроки сообщили, что президент клуба Поворознюк согласился играть на гостевом или резервном стадионе в Кривом Роге, чтобы подготовить всю легальную документальную базу для эксплуатации новой арены до старта второй части сезона в УПЛ.

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций. 

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футбол УПЛ Александр Поворознюк Ингулец

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