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Правда про травму Ярмоленка: Бущан та Караваєв усе розповіли

5 вересня 2023 15:25
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Правда про травму Ярмоленка: Бущан та Караваєв усе розповіли
Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник Андрій Ярмоленко пропустив через травму кілька матчів "Динамо". З цієї причини він не зіграє за збірну України в поєдинку проти Англії.

Голкіпер Бущан та захисник Караваєв розповіли, коли Ярмоленко може повернутися до ладу в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Андрій Ярмоленко вже розпочав тренування після травми, через яку він пропустив матчі "Динамо" проти турецького "Бешикташа". У збірній України не виключають варіант, згідно з яким капітан команди незабаром приєднається до тренувального табору.

Повернення Ярмоленка

Досвідчений півзахисник може прибути до розташування збірної України після матчу проти Англії. Таким чином він матиме можливість зіграти проти Італії 12 вересня.

"Він працює двічі на день, кожне тренування триває по вісім годин. І якщо все буде добре, то він скоро до нас приєднається", — розповів Олександр Караваєв.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко у матчі проти "Чорноморця". Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко повернувся до "Динамо" лише минулого літа після того, як у футболіста закінчився термін дії контракту з "Аль-Айном". Він не збирається завершувати кар'єру найближчими роками.

"Андрію вистачить сил та бажання ще на два покоління, щоб грати на найвищому рівні", — додав Георгій Бущан.

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