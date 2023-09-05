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Правда о травме Ярмоленко: Бущан и Караваев все рассказали

5 сентября 2023 15:25
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Правда о травме Ярмоленко: Бущан и Караваев все рассказали
Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник Андрей Ярмоленко пропустил из-за травмы несколько матчей "Динамо". По этой же причине он не сыграет за сборную Украины в поединке против Англии. 

Голкипер Бущан и защитник Караваев рассказали, когда Ярмоленко может вернуться в строй в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Андрей Ярмоленко уже приступил к тренировкам после травмы, из-за которой он пропустил матчи "Динамо" против турецкого "Бешикташа". В сборной Украины не исключают вариант, согласно которому капитан команды скоро присоединится к тренировочному лагерю. 

Возвращение Ярмоленко 

Опытный полузащитник может прибыть в расположение сборной Украины после матча против Англии. Таким образом у него будет возможность сыграть против Италии 12 сентября. 

"Он работает по два раза в день, каждая тренировка длится по восемь часов. И если все будет хорошо, то он скоро к нам присоединится", — рассказал Александр Караваев. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в матче против "Черноморца". Фото: пресс-служба "Динамо"  

Ярмоленко вернулся в "Динамо" только минувшим летом после того, как у футболиста закончился срок действия контракта с "Аль-Айном". Он не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. 

"Андрею хватит сил и желания еще на два поколения, чтобы играть на высшем уровне", — добавил Георгий Бущан. 

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

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