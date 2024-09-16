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Представники Мудрика перед Чехією погрожували керівництву збірної через десятий номер

16 вересня 2024 21:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Конфлікт у збірній України: Мудрик та Шапаренко сперечаються за десятий номер
Михайло Мудрик. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У вересні під час матчів Ліги Націй у складі збірної України стався конфлікт. Його ініціаторами стали представники Михайла Мудрика.

Ці люди, як і сам Мудрик, не погоджувалися з рішенням Миколи Шапаренка повернути собі десятий номер. Про це повідомив в ефірі свого YouTube каналу журналіст Ігор Циганик.

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Перед матчем Ліги Націй проти Чехії Мудрик та Шапаренко почали сперечатися за десятий номер.

Мудрик, який носив на собі десятий номер протягом усього попереднього відбірного циклу, не грав з Албанією в Лізі Націй. У цьому матчі номер повернув собі Шапаренко, який носив його до Михайла, а згодом через травму вибув зі складу збірної більш ніж на рік.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко. Фото: УАФ

Небажання Шапаренка віддавати номер Мудрику призвело до невдоволення футболіста "Челсі". Потім представники команди Михайла дзвонили керівництву збірної та погрожували, вимагаючи повернути номер.

Конфлікт вдалося вирішити капітанові Андрію Ярмоленку, який наполягав на тому, що десятий номер має дістатися Шапаренку, оскільки він довше у збірній і раніше носив цей номер.

Джерело вважає, що Мудрик, який грав проти Чехії під 20-м номером, був незадоволений.

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футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Андрій Ярмоленко Микола Шапаренко

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