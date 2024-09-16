Конфликт в сборной Украины: Мудрик и Шапаренко спорят за десятый номер

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

В сентябре во время матчей Лиги Наций в составе сборной Украины произошел конфликт. Его инициаторами стали представители Михаила Мудрика.

Эти люди, как и сам Мудрик, не были согласны с решением Николая Шапаренко вернуть себе десятый номер. Об этом сообщил в эфире своего YouTube-канала журналист Игорь Цыганык.

Читайте также:

Мудрик хотел играть с 10 на спине

Перед матчем Лиги Наций против Чехии Мудрик и Шапаренко начали спорить за десятый номер.

Мудрик, который носил на себе десятый номер в течение всего предыдущего отборочного цикла не играл с Албанией в Лиге Наций. В этом матче номер вернул себе Шапаренко, который носил его до Михаила, а затем из-за травмы выбыл из состава сборной более чем на год.

Николай Шапаренко. Фото: УАФ

Нежелание Шапаренко отдавать номер Мудрику привело к недовольству футболиста "Челси". Затем представители команды Михаила звонили руководству сборной и угрожали, требуя вернуть номер.

Конфликт удалось разрешить капитану Андрею Ярмоленко, который настоял на том, что десятый номер должен достаться Шапаренку, поскольку он дольше в сборной и ранее носил этот номер.

Источник считает, что игравший против Чехии под 20-м номером Мудрик был недоволен.

Напомним, первый гол Довбика за "Рому" — как отреагировали итальянские болельщики.

Элегантная и сексуальная жена лидера сборной Украины предстала в образе богини.

Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии.

Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".

Известно, как Шовковский относится к легионеру "Динамо", которого "маринует" в запасе.