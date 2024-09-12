Скандал после матча Чехия – Украина: в чешской Федерации футбола объяснили ситуацию

Матч Чехия — Украина. Фото: instagram.com/ceskarepre/

В матче второго тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины в Праге проиграла Чехии со счетом 2:3. После игры со стороны чешской команды начался скандал из-за того, что на трибунах было больше украинских болельщиков.

Объяснять ситуацию пришлось президенту Федерации футбола Чехии Петру Фусеку, слова которого привел портал iSport.cz.

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Матч Чехия — Украина. Фото: instagram.com/ceskarepre/

После игры в Чехии игроки и главный тренер больше говорили не о победе, а об украинских болельщиках на трибунах. Вингер Вацлав Черны считает, что дома лучше играть без зрителей, чем с большим количеством фанатов соперника на стадионе.

Почему было больше украинских болельщиков

Фусек отметил, что украинские болельщики на трибунах играли большую роль, чем просто сектор гостей.

Глава Федерации отметил, что некоторые украинцы купили билеты по чешским адресам, а многие из них имеют чешские документы, что и объясняет такую ситуацию.

Матч Чехия — Украина. Фото: Reuters

По словам функционера, в Чехии сейчас проживают несколько сотен тысяч украинцев, и это отражалось во время игры.

Также Фусек отметил, что иногда украинских болельщиков было слышно лучше чешских, однако в целом он считает атмосферу на матче положительной.

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