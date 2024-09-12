Скандал після матчу Чехія – Україна: у чеській Федерації футболу пояснили ситуацію

Матч Чехія — Україна. Фото: instagram.com/ceskarepre/

В матчі другого туру групового етапу Ліги Націй збірна України в Празі програла Чехії з рахунком 2:3. Після гри з боку чеської команди розпочався скандал через те, що на трибунах було більше українських уболівальників.

Пояснювати ситуацію прийшлося президенту Федерації футболу Чехії Петру Фусеку, слова якого навів портал iSport.cz.

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Матч Чехія — Україна. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Після гри в Чехії гравці та головний тренер більше говорили не про перемогу, а про українських уболівальників на трибунах. Вінгер Вацлав Черни вважає, що дома краще грати без глядачів, ніж з великою кількістю фанатів суперника на стадіоні.

Чому було більше українських уболівальників

Фусек зазначив, що українські вболівальники на трибунах відігравали роль більшу, ніж просто сектор гостей.

Глава Федерації зауважив, що деякі українці купили квитки через чеські адреси, а багато хто з них має чеські документи, що й пояснює таку ситуацію.

Матч Чехія — Україна. Фото: Reuters

За словами функціонера, в Чехії зараз проживає кілька сотень тисяч українців, і це відображалося під час гри.

Також Фусек зазначив, що інколи українських уболівальників було чути краще за чеських, проте загалом він вважає атмосферу на матчі позитивною.

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