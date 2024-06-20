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Президент Дніпра-1 емоційно розкритикував збірну України за провальний матч

20 червня 2024 17:26
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Юрій Береза ​​розкритикував збірну України за провальний матч 1-го туру Євро-2024 з Румунією
Юрій Береза. Фото: dynamo.kiev.ua
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Президент "Дніпра-1" Юрій Береза ​​розкритикував збірну України за провальний матч 1-го туру Євро-2024. Команда програла Румунії з рахунком 0:3. 

Про це пише ua-football. 

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За його словами, УАФ "перетворили на 95 квартал" — він пропонує спитати, скільки гравці збірної отримали за вихід на Євро.

"Пропоную вам та іншим журналістам запитати, хто скільки отримав від УАФ за вихід на Євро. Конкретно — скільки отримав кожен гравець. І скільки преміальних передбачено за вихід до чвертьфіналу? Ви будете шоковані цими цифрами", — сказав Юрій Береза. 

Також він наголосив на тому, що потрібно провести аналітику та порівняти цифри із зарплатами, які отримують військові "на нулі".

"Пропоную загалом зробити таблицю зарплат: скільки отримує рядовий, сержант на "нулі" та збірники за вихід на Євро. Це несправедливо взагалі. УАФ перетворили на "95-й квартал". Так, Шевченко тільки прийшов, але мене цікавить результат, якого поки що немає", — каже він. 

Він заявив, що в першому матчі наша збірна програла психологічно, та надії, що надалі це зміниться у нього немає. 

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