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Президент Днепра-1 эмоционально раскритиковал сборную Украины за провальный матч

20 июня 2024 17:26
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Юрий Береза ​​раскритиковал сборную Украины за провальный матч 1-го тура Евро-2024 с Румынией
Юрий Береза. Фото: dynamo.kiev.ua
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​раскритиковал сборную Украины за провальный матч 1-го тура Евро-2024. Команда проиграла Румынии со счётом 0:3.

Об этом пишет ua-football.

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По его словам, УАФ "превратили в 95 квартал" — он предлагает спросить, сколько игроки сборной получили за выход на Евро.

"Предлагаю вам и другим журналистам спросить, кто сколько получил от УАФ за выход на Евро. Конкретно — сколько получил каждый игрок. И сколько премиальных предусмотрено за выход в четвертьфинал? Вы будете шокированы этими цифрами", — сказал Юрий Береза.

Также он отметил, что нужно провести аналитику и сравнить цифры с зарплатами, которые получают военные "на нуле".

"Предлагаю в целом сделать таблицу зарплат: сколько получает рядовой, сержант на "нуле" и сборники за выход на Евро. Это несправедливо вообще. УАФ превратили в "95-й квартал". Да, Шевченко только пришел, но меня интересует результат, которого пока что нет", — говорит он.

Он заявил, что в первом матче наша сборная проиграла психологически, но надежды, что в дальнейшем это изменится у него нет.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Днепр-1
Юрий Береза

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