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Президент "Дніпра-1" зізнався, що його шляхи з Коломойським розійшлися

5 вересня 2023 10:46
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Агабекян Карен
редактор
Президент "Дніпра-1" зізнався, що його шляхи з Коломойським розійшлися
Коломойський та Береза. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український підприємець Ігор Коломойський не має відношення до СК "Дніпро-1". Відзначається, що бізнесмен змінився в багатьох речах й навіть не допоміг військовим з батальйону "Дніпро-1".

Про це повідомив в інтерв’ю "Українському футболу" почесний президент клубу Юрій Береза.

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Зазначимо, що в середовищі футбольних блогерів та ЗМІ вважається, що фінансуванням "Дніпра-1" займається виключно Коломойський.

Коломойський не допоміг навіть батальйону "Дніпро-1"

За словами Берези, Коломойський ніяк не пов’язаний з СК "Дніпро-1", хоча чутки стосовно цього вже п’ять років циркулюються у суспільстві.

"У Ігоря Валерійовича одна доля, а в "Дніпра-1" — інша. Він прибув у суд у спортивному костюмі БК "Дніпро" і ФК "Дніпро". СК "Дніпро-1" там не було.

Я вже ці чутки п’ять років слухаю. Нехай Ігор Валерійович займається вирішенням своїх проблем, у нього дуже сильна адвокатська група, а ми будемо займатись своїми справами", — сказав Береза.

Також почесний президент розповів, що Коломойський змінився й навіть не допоміг батальйону "Дніпро-1". Саме після цього їх спілкування припинилось.

"Після цього я перестав йому телефонувати.

Чому не допоміг? Він змінився в багатьох речах. Це його право. Ми рухаємось різними шляхами", — додав Береза.

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