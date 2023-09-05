Президент "Днепра-1" признался, что его пути с Коломойским разошлись

Коломойский и Береза. Фото: скриншот

Украинский предприниматель Игорь Коломойский не имеет отношения к СК "Днепр-1". Отмечается, что бизнесмен изменился во многих вещах и даже не помог военным из батальона "Днепр-1".

Об этом сообщил в интервью "Украинскому футболу" почетный президент клуба Юрий Береза.

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Коломойский не помог даже батальону "Днепр-1"

По словам Березы, Коломойский никак не связан с СК "Днепр-1", хотя слухи по этому поводу уже пять лет циркулируются в обществе.

"У Игоря Валерьевича одна судьба, а у "Днепра-1" — другая. Он прибыл в суд в спортивном костюме БК "Днепр" и ФК "Днепр". СК "Днепр-1" там не было.

Я эти слухи пять лет слушаю. Пусть Игорь Валерьевич занимается решением своих проблем, у него очень сильная адвокатская группа, а мы будем заниматься своими делами", — сказал Береза.

Также почетный президент рассказал, что Коломойский изменился и даже не помог батальону "Днепр-1". Именно после этого их общение прекратилось.

"После этого я перестал ему звонить по телефону.

Почему не помог? Он изменился во многих вещах. Это его право. Мы двигаемся по разным путям", — добавил Береза.

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