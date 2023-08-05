Президент "Оболоні" Слободян поскаржився на суддівство у грі проти "Динамо"

Функціонер вважає, що його команда заслуговувала на нічию. Фото: dynamo.kiev.ua

Матч другого туру УПЛ між "Динамо" та "Оболонню", який закінчився перемогою команди Луческу з рахунком 4:2 викликав критику з боку керівництва "пивоварів". Президент "Оболоні" Олександр Слободян наполягає на помилках з боку арбітра Юрія Іванова проти його команди.

Про це функціонер повідомив в інтерв’ю Sport Arena.

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"Зараз подякував своїм футболістам у роздягальні. Мені здається, вони виглядали гідно, гравці намагалися. На жаль, сьогодні я б назвав гру театром одного актора. Думаю, ви розумієте, про кого я говорю. Він зіпсував ті цифри на табло, які могли там бути", — вважає Слободян.

Нагадаємо в грі було призначені 2 пенальті у ворота "Оболоні", не зарахований гол з офсайду та вилучений гравець команди.

Президент клубу наполягає на тому, що якби не помилкові суддівські рішення проти його підопічних, то новачки могли відібрати очки в одного з фаворитів.

"На табло мали бути нічийні цифри. Можливо, 3:3. Не зараховано два наші голи, намальовані пенальті… Усі всі бачили. Суддівство було одностороннє відверто. Тільки в останні 15 хвилин матчу, коли гру було зроблено, рефері щось почав показувати і в інший бік. А так все було в одну. Невже в Європі так судять? Невже нашому супернику так треба допомагати?", — питає функціонер.

Збіг чи тенденція

Також керівник "пивоварів" запевняє, що арбітри приймають спірні рішення проти "Оболоні" вже другу гру поспіль.

"У попередній грі з Колосом була симпатія до нашого суперника, але не настільки помітна. А сьогодні це просто жах. Це ганебне суддівство. Впевнений, що нашим грандам не потрібно так допомагати, якщо вони хочуть, щоби був цікавий чемпіонат

Усі ми хочемо, щоб у Європі українські команди показували гідний результат. Потрібно привчити наших грандів до нормального суддівства, як у Європі. Не треба засуджувати так звані маленькі команди. Думаю, що у нас мало футболістів, які мають досвід боротьби на рівні Прем'єр-ліги, але хлопці мали гідний вигляд. Матч був із взаємними шансами на успіх", — каже він

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