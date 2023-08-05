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Президент "Оболони" Слободян пожаловался на судейство в игре против "Динамо"

5 августа 2023 14:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Президент "Оболони" Слободян пожаловался на судейство в игре против "Динамо"
Функционер считает, что его команда заслуживала ничью. Фото: dynamo.kiev.ua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Матч второго тура УПЛ между "Динамо" и "Оболонью", закончившийся победой команды Луческу со счетом 4:2, вызвал критику со стороны руководства "пивоваров". Президент "Оболони" Александр Слободян настаивает на ошибках со стороны арбитра Юрия Иванова против его команды.

Об этом функционер сообщил в интервью Sport Arena.

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"Сейчас поблагодарил своих футболистов в раздевалке. Мне кажется, они выглядели достойно, игроки пытались. К сожалению, сегодня я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть", — считает Слободян.

Напомним, в игре были назначены 2 пенальти в ворота "Оболони", не засчитан гол из офсайда и удален игрок команды.

Президент клуба настаивает на том, что если бы не ошибочные судейские решения против его подопечных, новички могли отобрать очки у одного из фаворитов.

"На табло должны были быть ничейные цифры. Возможно, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти… Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другая сторона. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику так нужно помогать?" — спрашивает функционер.

Совпадение или тенденция

Также руководитель "пивоваров" уверяет, что арбитры принимают спорные решения против "Оболони" уже вторую игру подряд.

"В предыдущей игре с Колосом была симпатия к нашему сопернику, но не столь заметна. А сегодня это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат.

Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат. Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе. Не надо осуждать так называемые маленькие команды. Думаю, что у нас мало футболистов, имеющих опыт борьбы на уровне Премьер-лиги, но ребята выглядели достойно. Матч был со взаимными шансами на успех", — говорит он.

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