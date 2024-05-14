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Президент Реалу пообіцяв продати Луніна — що відомо

14 травня 2024 21:50
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Агабекян Карен
редактор
Президент Реалу пообіцяв продати Луніна — що відомо
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін наразі веде переговори щодо продовження контракту з клубом. Під час спілкування у керівництво дало привабливу обіцянку гравцю.

У клубі обіцяють не утримувати його у разі гідної пропозиції, повідомив портал realmadridconfidencial.com.

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Чинний договір українця діятиме до 30 червня 2025 року. Нова угода матиме покращені фінансові умови та контракт до літа 2029 року.

Джерело стверджує, що під час переговорів про продовження контракту президент "Реала" Флорентіно Перес пообіцяв агенту українця Жорже Мендешу, що клуб продасть футболіста, якщо отримає за нього привабливу пропозицію і сам Андрій погодиться піти.

Попередньо може йтися про суму трансферу не менше 30 млн євро за українця.

Лунін цього сезону провів за "Реал" 30 матчів, де пропустив 28 м'ячів і 12 ігор відстояв на нуль.

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Реал Мадрид
Флорентіно Перес
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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