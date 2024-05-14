Президент Реалу пообіцяв продати Луніна — що відомо

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін наразі веде переговори щодо продовження контракту з клубом. Під час спілкування у керівництво дало привабливу обіцянку гравцю.

У клубі обіцяють не утримувати його у разі гідної пропозиції, повідомив портал realmadridconfidencial.com.

Читайте також:

Лунін продовжить контракт із "Реалом"

Чинний договір українця діятиме до 30 червня 2025 року. Нова угода матиме покращені фінансові умови та контракт до літа 2029 року.

Джерело стверджує, що під час переговорів про продовження контракту президент "Реала" Флорентіно Перес пообіцяв агенту українця Жорже Мендешу, що клуб продасть футболіста, якщо отримає за нього привабливу пропозицію і сам Андрій погодиться піти.

Попередньо може йтися про суму трансферу не менше 30 млн євро за українця.

Лунін цього сезону провів за "Реал" 30 матчів, де пропустив 28 м'ячів і 12 ігор відстояв на нуль.

Нагадаємо, Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

За Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Гімнастка Різатдінова опублікувала відео з відвертим танцем в одній білизні.

"Полісся" відмовилося від Максимова — хто очолить команду.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.