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Президент Реала пообещал продать Лунина — что известно

14 мая 2024 21:50
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Агабекян Карен
редактор
Президент Реала пообещал продать Лунина — что известно
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин сейчас ведет переговоры о продлении контракта с клубом. В ходе общения руководство дало заманчивое обещание игроку.

В клубе обещают не удерживать его в случае достойного предложения, сообщил портал realmadridconfidencial.com.

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Действующий договор украинца будет действовать до 30 июня 2025 года. Новое соглашение будет иметь улучшенные финансовые условия и контракт до лета 2029 года.

Источник утверждает, что во время переговоров о продлении контракта президент "Реала" Флорентино Перес пообещал агенту украинца Жорже Мендешу, что клуб продаст футболиста, если получит за него заманчивое предложение и сам Андрей согласится уйти.

Предварительно, речь может идти о суме трансфера не менее 30 млн евро за украинца.

Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 30 матчей, где пропустил 28 мячей и 12 игр отстоял на ноль.

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Реал Мадрид
Флорентино Перес
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

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