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Президент WBC Сулейман обговорив з Єрмаком майбутнє боксу — що відомо

31 травня 2024 11:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Президент WBC Сулейман обговорив з Єрмаком майбутнє боксу — що відомо
Голова WBC Маурісіо Сулейман відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман провів зустріч у режимі відеоконференції з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Сторони засудили російську агресію та обговорили важливі теми.

Єрмак подякував Сулейману за підтримку України, повідомляє офіційний сайт Президента України.

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Маурісіо Сулейман обговорив з Андрієм Єрмаком Формулу миру Володимира Зеленського та підготовку до Саміту світу, однією з тем якого стане повернення незаконно депортованих українських дітей. Єрмак попросив Сулеймана підтримати Саміт світу та поширити інформацію про нього.

Маурісіо Сулейман
Кадри відеоконференції. Фото: instagram.com/wbcmoro/

Сулейман підтримає Саміт світу

Офіс Президента України хоче заручитись підтримкою авторитетного керівника зі світу спорту, чиї публічні виступи завжди мають широкий суспільний резонанс. Сулейман заявив, що Всесвітня боксерська рада має намір і надалі підтримувати Україну.

Маурісіо Сулейман та Леннокс Льюїс
Маурісіо Сулейман і Леннокс Льюїс. Фото: instagram.com/wbcmoro/

Президент WBC пообіцяв залучити відомих спортсменів для підтримки Саміту світу. Він назвав українців героями та висловив надію на те, що в країні запанує мир.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Забарний назвав гравців "Динамо", якими цікавляться в АПЛ.

Шовковський назвав головне розчарування у "Динамо" та поділився планами на новий сезон. 

Сабо назвав футболіста "Динамо", який скоро змінить клуб. 

бокс
Маурісіо Сулейман
Офіс президента
спорт
Андрій Єрмак

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