Президент WBC Сулейман обговорив з Єрмаком майбутнє боксу — що відомо

Голова WBC Маурісіо Сулейман відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман провів зустріч у режимі відеоконференції з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Сторони засудили російську агресію та обговорили важливі теми.

Єрмак подякував Сулейману за підтримку України, повідомляє офіційний сайт Президента України.

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Маурісіо Сулейман обговорив з Андрієм Єрмаком Формулу миру Володимира Зеленського та підготовку до Саміту світу, однією з тем якого стане повернення незаконно депортованих українських дітей. Єрмак попросив Сулеймана підтримати Саміт світу та поширити інформацію про нього.

Кадри відеоконференції. Фото: instagram.com/wbcmoro/

Сулейман підтримає Саміт світу

Офіс Президента України хоче заручитись підтримкою авторитетного керівника зі світу спорту, чиї публічні виступи завжди мають широкий суспільний резонанс. Сулейман заявив, що Всесвітня боксерська рада має намір і надалі підтримувати Україну.

Маурісіо Сулейман і Леннокс Льюїс. Фото: instagram.com/wbcmoro/

Президент WBC пообіцяв залучити відомих спортсменів для підтримки Саміту світу. Він назвав українців героями та висловив надію на те, що в країні запанує мир.

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