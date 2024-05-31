Президент WBC Сулейман обсудил с Ермаком будущее бокса — что известно
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман провел встречу в режиме видеоконференции с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Стороны осудили российскую агрессию и обсудили важные темы.
Ермак поблагодарил Сулеймана за поддержку Украины, сообщает официальный сайт Президента Украины.
Маурисио Сулейман обсудил с Андреем Ермаком Формулу мира Владимира Зеленского и подготовку к Саммиту мира, одной из тем которого станет возвращение незаконно депортированных украинских детей. Ермак попросил Сулеймана поддержать Саммит мира и распространить информацию о нем.
Сулейман поддержит Саммит мира
Офис Президента Украины хочет заручиться поддержкой авторитетного руководителя из мира спорта, чьи публичные выступления всегда имеют широкий общественный резонанс. Сулейман заявил, что Всемирный боксерский совет намерен и в дальнейшем поддерживать Украину.
Президент WBC пообещал привлечь известных спортсменов для поддержки Саммита мира. Он назвал украинцев героями и выразил надежду на то, что в стране воцарится мир.
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