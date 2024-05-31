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Президент WBC Сулейман обсудил с Ермаком будущее бокса — что известно

31 мая 2024 11:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Президент WBC Сулейман обсудил с Ермаком будущее бокса — что известно
Глава WBC Маурисио Сулейман отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман провел встречу в режиме видеоконференции с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Стороны осудили российскую агрессию и обсудили важные темы. 

Ермак поблагодарил Сулеймана за поддержку Украины, сообщает официальный сайт Президента Украины. 

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Маурисио Сулейман обсудил с Андреем Ермаком Формулу мира Владимира Зеленского и подготовку к Саммиту мира, одной из тем которого станет возвращение незаконно депортированных украинских детей. Ермак попросил Сулеймана поддержать Саммит мира и распространить информацию о нем. 

Маурисио Сулейман
Кадры видеоконференции. Фото: instagram.com/wbcmoro/

Сулейман поддержит Саммит мира

Офис Президента Украины хочет заручиться поддержкой авторитетного руководителя из мира спорта, чьи публичные выступления всегда имеют широкий общественный резонанс. Сулейман заявил, что Всемирный боксерский совет намерен и в дальнейшем поддерживать Украину.

Маурисио Сулейман и Леннокс Льюис
Маурисио Сулейман и Леннокс Льюис. Фото: instagram.com/wbcmoro/

Президент WBC пообещал привлечь известных спортсменов для поддержки Саммита мира. Он назвал украинцев героями и выразил надежду на то, что в стране воцарится мир. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Забарный назвал игроков "Динамо", которыми интересуются в АПЛ.

Шовковский назвал главное разочарование в "Динамо" и поделился планами на новый сезон. 

Сабо назвал футболиста "Динамо", который скоро сменит клуб.

бокс
Маурисио Сулейман
Офис президента
спорт
Андрей Ермак

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