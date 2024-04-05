Прямо перед Макроном — відомий спортсмен сконфузився під час урочистої церемонії
На урочистій церемонії відкриття Олімпійського центру водних видів спорту у французькому Сен-Дені відбувся курйозний епізод. Один із досвідчених спортсменів грубо помилився під час показового стрибка у воду з трампліну.
За церемонією спостерігав президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Le Parisien.
Відомий французький стрибун у воду Алексіс Жандар зазнав травми під час показових виступів, які відвідав президент Франції. Учасник Олімпіади в Токіо невдало виконав стрибок з трампліну і впав у воду з висоти.
Що сталося із Жандаром
Під час урочистої церемонії відкриття Олімпійського центру водних видів спорту у Сен-Дені спортсмен здійснював синхронний стрибок із триметрового трампліна разом із двома іншими стрибунами. Два з трьох спортсменів успішно та синхронно стрибнули у воду, а ось Жандар послизнувся та невдало приземлився у воду.
Пізніше французький стрибун у воду зізнався, що на момент стрибка його ногу звела судома. Жандар пояснив, що такі випадки нерідко трапляються на тренуваннях. А ось в офіційних змаганнях, а тим більше перед главою держави з ним таке трапилося вперше.
"Але є і позитивний момент. Тепер вся Європа кілька днів обговорюватиме стрибки у воду", — заявив Жандар.
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