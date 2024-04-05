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Прямо перед Макроном — відомий спортсмен сконфузився під час урочистої церемонії

5 квітня 2024 15:05
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Прямо перед Макроном — відомий спортсмен сконфузився під час урочистої церемонії
Алексіс Жандар під час відпочинку. Фото: instagram.com/alexis_jandard/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На урочистій церемонії відкриття Олімпійського центру водних видів спорту у французькому Сен-Дені відбувся курйозний епізод. Один із досвідчених спортсменів грубо помилився під час показового стрибка у воду з трампліну.

За церемонією спостерігав президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Le Parisien.

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Відомий французький стрибун у воду Алексіс Жандар зазнав травми під час показових виступів, які відвідав президент Франції. Учасник Олімпіади в Токіо невдало виконав стрибок з трампліну і впав у воду з висоти.

Що сталося із Жандаром

Під час урочистої церемонії відкриття Олімпійського центру водних видів спорту у Сен-Дені спортсмен здійснював синхронний стрибок із триметрового трампліна разом із двома іншими стрибунами. Два з трьох спортсменів успішно та синхронно стрибнули у воду, а ось Жандар послизнувся та невдало приземлився у воду.

Алексіс Жандар
Алексіс Жандар показав наслідки стрибка. Фото: instagram.com/alexis_jandard/

Пізніше французький стрибун у воду зізнався, що на момент стрибка його ногу звела судома. Жандар пояснив, що такі випадки нерідко трапляються на тренуваннях. А ось в офіційних змаганнях, а тим більше перед главою держави з ним таке трапилося вперше.

"Але є і позитивний момент. Тепер вся Європа кілька днів обговорюватиме стрибки у воду", — заявив Жандар.

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спорт
Емманюель Макрон
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Олімпіада-2024
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стрибки у воду

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