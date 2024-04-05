Прямо перед Макроном — известный спортсмен сконфузился во время торжественной церемонии

Алексис Жандар во время отдыха. Фото: instagram.com/alexis_jandard/

На торжественной церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта во французском Сен‑Дени произошел курьезный эпизод. Один из опытных спортсменов грубо ошибся во время показательного прыжка в воду с трамплина.

За церемонией наблюдал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Le Parisien.

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Известный французский прыгун в воду Алексис Жандар получил травму во время показательных выступлений, которые посетил президент Франции. Участник Олимпиады в Токио неудачно выполнил прыжок с трамплина и рухнул в воду с высоты.

Что произошло с Жандаром

Во время торжественной церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта в Сен‑Дени спортсмен совершал синхронный прыжок с трехметрового трамплина вместе с двумя другими прыгунами. Два из трех спортсменов успешно и синхронно прыгнули в воду, а вот Жандар поскользнулся и неудачно приземлился в воду.

Алексис Жандар показал последствия прыжка. Фото: instagram.com/alexis_jandard/

Позже французский прыгун в воду признался, что в момент прыжка его ногу свела судорога. Жандар объяснил, что такие случаи нередко происходят на тренировках. А вот в официальных соревнованиях, а тем более перед главой государства с ним такое случилось впервые.

"Но есть и положительный момент. Теперь вся Европа несколько дней будет обсуждать прыжки в воду", — заявил Жандар.

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