Прямо перед Макроном — известный спортсмен сконфузился во время торжественной церемонии
На торжественной церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта во французском Сен‑Дени произошел курьезный эпизод. Один из опытных спортсменов грубо ошибся во время показательного прыжка в воду с трамплина.
За церемонией наблюдал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Le Parisien.
Известный французский прыгун в воду Алексис Жандар получил травму во время показательных выступлений, которые посетил президент Франции. Участник Олимпиады в Токио неудачно выполнил прыжок с трамплина и рухнул в воду с высоты.
Что произошло с Жандаром
Во время торжественной церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта в Сен‑Дени спортсмен совершал синхронный прыжок с трехметрового трамплина вместе с двумя другими прыгунами. Два из трех спортсменов успешно и синхронно прыгнули в воду, а вот Жандар поскользнулся и неудачно приземлился в воду.
Позже французский прыгун в воду признался, что в момент прыжка его ногу свела судорога. Жандар объяснил, что такие случаи нередко происходят на тренировках. А вот в официальных соревнованиях, а тем более перед главой государства с ним такое случилось впервые.
"Но есть и положительный момент. Теперь вся Европа несколько дней будет обсуждать прыжки в воду", — заявил Жандар.
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