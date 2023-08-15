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Приклад українським суддям: "арбітр" попросив у клубу АПЛ вибачення за помилку

15 серпня 2023 17:19
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Агабекян Карен
редактор
Приклад українським суддям: "арбітр" попросив у клубу АПЛ вибачення за помилку
Фол Онана на Каладжичі. Фото: EPA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англійській прем'єр-лізі також трапляються помилки. Але на відміну від української "тезки" в британському чемпіонаті судді вміють перепрошувати.

За інформацією The Guardian, за одну з таких помилок вибачення перед "Вулвергемптоном" приніс популярний в минулому арбітр, який наразі обіймає посаду керівника суддівського корпусу АПЛ, Говард Вебб.

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Зазначимо, що санкції щодо суддів були впроваджені відразу.

Говард Вебб — глава англійських суддів. Фото: Google

Що сталося?

У першому турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" виграв матч проти "Вулвергемптона" з рахунком 1:0. Але наприкінці гри був епізод, який міг коштувати "червоним дияволам" перемоги, оскільки арбітр Саймон Хупер не призначив пенальті за очевидний фол Онана на Каладжичі.

На матчі був присутній ВАР, але арбітр-відеоповторів Майкл Солсбері та його помічник Річард Вест не рекомендували Хуперу передивитись епізод.

За цю ситуацію голова суддівського корпусу Веб перепросив у "Вулвергемптона", а потім відсторонив Хупера, Солсбері та Веста від наступного туру АПЛ.

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