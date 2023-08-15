Пример украинским судьям: "арбитр" попросил у клуба АПЛ прощения за ошибку

Фол Онана на Каладжиче. Фото: EPA

В Английской премьер-лиге также случаются ошибки. Но в отличие от украинской "тезки" в британском чемпионате судьи умеют извиняться.

По информации The Guardian, за одну из таких ошибок извинения перед "Вулверхэмптоном" принес популярный в прошлом арбитр, занимающий в настоящее время должность руководителя судейского корпуса АПЛ, Ховард Уэбб.

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Ховард Уэбб — глава английских судей. Фото: Google

Что произошло?

В первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" выиграл матч против "Вулвергемптона" со счетом 1:0. Но в конце игры был эпизод, который мог стоить "красным дьяволам" победы, поскольку арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти за очевидный фол Онана на Каладжиче.

На матче присутствовал ВАР, но арбитр-видеоповторов Майкл Солсбери и его помощник Ричард Вест не рекомендовали Хуперу посмотреть эпизод.

За эту ситуацию глава судейского корпуса Уебб извинился перед "Вулверхэмптоном", а затем отстранил Хупера, Солсбери и Веста от следующего тура АПЛ.

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