Пример украинским судьям: "арбитр" попросил у клуба АПЛ прощения за ошибку
В Английской премьер-лиге также случаются ошибки. Но в отличие от украинской "тезки" в британском чемпионате судьи умеют извиняться.
По информации The Guardian, за одну из таких ошибок извинения перед "Вулверхэмптоном" принес популярный в прошлом арбитр, занимающий в настоящее время должность руководителя судейского корпуса АПЛ, Ховард Уэбб.
Отметим, что санкции в отношении судей были введены сразу.
Что произошло?
В первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" выиграл матч против "Вулвергемптона" со счетом 1:0. Но в конце игры был эпизод, который мог стоить "красным дьяволам" победы, поскольку арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти за очевидный фол Онана на Каладжиче.
На матче присутствовал ВАР, но арбитр-видеоповторов Майкл Солсбери и его помощник Ричард Вест не рекомендовали Хуперу посмотреть эпизод.
За эту ситуацию глава судейского корпуса Уебб извинился перед "Вулверхэмптоном", а затем отстранил Хупера, Солсбери и Веста от следующего тура АПЛ.
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