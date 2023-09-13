Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх нескорених зустрілися з героїнею "Азовсталі" "Тайрою"

Принц Гаррі в оточенні збірної України. Фото: Twitter

У німецькому Дюссельдорфі цими днями проходять Ігри нескорених. У турнірі бере участь збірна України, яка складається з ветеранів бойових дій.

Тому засновник Ігор нескорених британський принц, герцог Сасекський Гаррі особливу увагу приділяє представникам української делегації, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, для українських захисників це вже будуть четверті Ігри нескорених. Вперше наша збірна була представлена на турнірі у 2017 році.

"Тайра" після російського полону має проблеми з ногами

За лаштунками Ігор нескорених Гаррі та його дружина Меган Маркл зустріли українську медикиню Юлію Паєвську, також відому як "Тайра". Знаменита пара та українка зробили спільне фото.

Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з "Тайрою". Фото: instagram.com/justjared

Паєвська після початку повномасштабного російського вторгнення працювала в оточеному Маріуполі, а 16 березня 2022 року потрапила до російського полону. За день до цього "Тайра" передала відеозаписи своєї роботи іноземному репортеру. Коли ті були опубліковані, то про українку та її героїзм дізналися у всьому світі.

17 червня Паєвську обміняли на сина українського кримінального авторитета чеченського походження Адама Саїдова.

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