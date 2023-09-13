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Принц Гарри и Меган Маркл на Играх непокоренных встретились с героиней "Азовстали" "Тайрой"

13 сентября 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Принц Гарри и Меган Маркл на Играх непокоренных встретились с героиней "Азовстали" "Тайрой"
Принц гарри в окружении сборной Украины. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Дюссельдорфе в эти дни проходят Игры непокоренных. На турнире участвует сборная Украины, составленная из ветеранов боевых действий.

Поэтому основатель Игр непокоренных британский принц, герцог Сассекский Гарри особое внимание уделяет представителям украинской делегации, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, для украинских защитников это уже будут четвертые Игры непокоренных. Впервые наша сборная была представлена на турнире в 2017-м году.

"Тайра" после российского плена имеет проблемы с ногами

За кулисами Игр непокоренных Гарри и его жена Меган Маркл встретили украинского медика Юлию Паевскую, также известную как "Тайра". Знаменитая пара и украинка сделали совместное фото.

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с Тайрой
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с "Тайрой". Фото: instagram.com/justjared

Паевская после начала полномасштабного российского вторжения работала в окруженном Мариуполе, а 16 марта 2022 года попала в российский плен. За день до этого "Тайра" передала шокирующие видеозаписи иностранному репортеру. Когда они были опубликованы, то об украинке и ее героизме узнали во всем мире.

17 июня Паевскую обменяли на сына украинского криминального авторитета чеченского происхождения Адама Саидова.

Напомним, Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда уйдет футболист. 

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