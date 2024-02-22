Принц Саудівської Аравії хоче купити у росіян легендарний футбольний клуб

Футболісти "Монако". Фото: "Монако"

Футбольний клуб "Монако" невдовзі має змінити власника. Російський власник Дмитро Риболовлєв виставив команду на продаж.

Клубом вже цікавляться в Саудівській Аравії, повідомив Get French Football News.

Il est pour vous ce Derby ❤️🤍 #PartoutToujours pic.twitter.com/Y8taP94ETb — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2024

Хто хоче "Монако"

Джерело стверджує, що клуб має намір придбати принц Саудівської Аравії. Його ім'я не озвучується, але в королівській родині спадковим принцем є Мухаммед ібн Салман.

Джерело розповіло, що 21 січня між стороною Риболовлєва та принцом Саудівської Аравії відбувся перший раунд переговорів.

Купівля "Монако" таким багатим інвестором, як королівська родина Саудівської Аравії, може дозволити клубу нав'язати конкуренцію "ПСЖ", який належить Катару.

Риболовлєв купив Монако у 2012-му році й у 2024-му виставив на продаж.

При цьому до Ліги 1 можуть прийти й інші інвестори із Саудівської Аравії, які готові спонсорувати інші команди. Майже всі ці інвестори пов'язані із королівською сім'єю.

У поточному сезоні "Монако" йде п'ятим у турнірній таблиці. Ліги 1 та на 15 очок відстає від лідируючого "ПСЖ".

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