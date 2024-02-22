Принц Саудовской Аравии хочет купить у россиян легендарный футбольный клуб
Футбольный клуб "Монако" вскоре должен сменить владельца. Российский владелец Дмитрий Рыболовлев выставил команду на продажу.
Клубом уже интересуются в Саудовской Аравии, сообщил Get French Football News.
Il est pour vous ce Derby ❤️🤍#PartoutToujours pic.twitter.com/Y8taP94ETb— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2024
Кто хочет "Монако"
Источник утверждает, что клуб намерен приобрести принц Саудовской Аравии. Его имя не озвучивается, но в королевской семье наследственным принцем является Мухаммед ибн Салман.
Источник рассказал, что 21 января между стороной Рыболовлева и принцем Саудовской Аравии состоялся первый раунд переговоров.
Покупка "Монако" таким богатым инвестором как королевская семья Саудовской Аравии может позволить клубу навязать конкуренцию "ПСЖ", который принадлежит Катару.
Рыболовлев купил Монако в 2012 году и в 2024-м выставил на продажу.
При этом в Лигу 1 могут прийти и другие инвесторы из Саудовской Аравии, которые готовы спонсировать другие команды. Почти все эти инвесторы связаны с королевской семьей.
В текущем сезоне "Монако" идет пятым в турнирной таблице Лиги 1 и на 15 очков отстает от лидирующего "ПСЖ".
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