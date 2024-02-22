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Принц Саудовской Аравии хочет купить у россиян легендарный футбольный клуб

22 февраля 2024 11:57
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Агабекян Карен
редактор
Принц Саудовской Аравии хочет купить у россиян легендарный футбольный клуб
Футболисты "Монако". Фото: "Монако"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Монако" вскоре должен сменить владельца. Российский владелец Дмитрий Рыболовлев выставил команду на продажу.

Клубом уже интересуются в Саудовской Аравии, сообщил Get French Football News.

Кто хочет "Монако"

Источник утверждает, что клуб намерен приобрести принц Саудовской Аравии. Его имя не озвучивается, но в королевской семье наследственным принцем является Мухаммед ибн Салман.

Источник рассказал, что 21 января между стороной Рыболовлева и принцем Саудовской Аравии состоялся первый раунд переговоров.

Покупка "Монако" таким богатым инвестором как королевская семья Саудовской Аравии может позволить клубу навязать конкуренцию "ПСЖ", который принадлежит Катару.

Рыболовлев купил Монако в 2012 году и в 2024-м выставил на продажу.

При этом в Лигу 1 могут прийти и другие инвесторы из Саудовской Аравии, которые готовы спонсировать другие команды. Почти все эти инвесторы связаны с королевской семьей.

В текущем сезоне "Монако" идет пятым в турнирной таблице Лиги 1 и на 15 очков отстает от лидирующего "ПСЖ".

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

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Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Саудовская Аравия
Монако
Французская Лига 1
королевская семья

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