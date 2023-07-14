Принц Вільям підтримав скандального гравця збірної Англії

Принц Вільям з дружиною на баскетбольному матчі у США. Фото: USA TODAY/David Butler

Принц Уельський Вільям підтримав Деле Аллі після важкого визнання гравця. Колишній футболіст збірної Англії розповів про дитячу травму, тяжку депресію, залежність і проблеми в кар'єрі.

Принц Вільям адресував англійському футболісту слова щирої підтримки на своїй сторінці у Twitter.

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Ще кілька років тому Деле Аллі був лідером "Тоттенгема" та збірної Англії. Але раптово у житті та кар'єрі футболіста стався різкий перелом. Він втратив місце в основному складі "шпор" та національної команди, не зміг проявити себе "Евертоні" та турецькому "Бешикташі".

Делі Аллі в рехабі. Фото: instagram.com/dele/

Визнання Делі Аллі

Півзахисник розповів, як і чому звик до снодійного та алкоголю. За словами Деле Аллі, це допомагало йому боротися з тяжкими дитячими спогадами. Футбол перестав грати у житті важливу роль.

"Сміливий і надихаючий вчинок Делі Аллі. Обговорення психічного здоров'я не є ознакою слабкості. Продовжмо розмову. Я сподіваюся, з ним усе буде добре. Ми все це робимо Делі Аллі", — написав принц Вільям.

Brave and inspirational @dele_official . Discussing mental health is not a sign of weakness. Let's keep the conversation going.



We're all with you and we wish you the best best. W https://t.co/25iffmKhSb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 13, 2023

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