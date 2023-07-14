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Принц Уильям поддержал скандального игрока сборной Англии

14 июля 2023 15:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Принц Уильям поддержал скандального игрока сборной Англии
Принц Уильям с супругой на баскетбольном матче в США. Фото: USA TODAY/David Butler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Принц Уэльский Уильям поддержал Деле Алли после тяжелого признания игрока. Бывший футболист сборной Англии рассказал о детской травме, тяжелой депрессии, зависимости и проблемах в карьере.

Принц Уильям адресовал английскому футболисту слова искренней поддержки на своей странице в Twitter

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Еще несколько лет назад Деле Алли был лидером "Тоттенхэма" и сборной Англии. Но внезапно в жизни и карьере футболиста случился резкий перелом. Он потерял место в основном составе "шпор" и национальной команды, не смог проявить себя "Эвертоне" и турецком "Бешикташе". 

Деле Алли
Деле Алли в рехабе. Фото: instagram.com/dele/

Признание Деле Алли 

Полузащитник рассказал, как и почему пристрастился к снотворному и алкоголю. По словам Деле Алли, это помогало ему бороться с тяжелыми детскими воспоминаниями. Футбол перестал играть в его жизни важную роль. 

"Смелый и вдохновляющий поступок Деле Алли. Обсуждение психического здоровья не является признаком слабости. Давайте продолжим разговор. Я надеюсь, с ним все будет хорошо. Мы все этого делаем Деле Алли", — написал принц Уильям. 

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