Принц Уильям поддержал скандального игрока сборной Англии

Принц Уильям с супругой на баскетбольном матче в США. Фото: USA TODAY/David Butler

Принц Уэльский Уильям поддержал Деле Алли после тяжелого признания игрока. Бывший футболист сборной Англии рассказал о детской травме, тяжелой депрессии, зависимости и проблемах в карьере.

Принц Уильям адресовал английскому футболисту слова искренней поддержки на своей странице в Twitter.

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Еще несколько лет назад Деле Алли был лидером "Тоттенхэма" и сборной Англии. Но внезапно в жизни и карьере футболиста случился резкий перелом. Он потерял место в основном составе "шпор" и национальной команды, не смог проявить себя "Эвертоне" и турецком "Бешикташе".

Деле Алли в рехабе. Фото: instagram.com/dele/

Признание Деле Алли

Полузащитник рассказал, как и почему пристрастился к снотворному и алкоголю. По словам Деле Алли, это помогало ему бороться с тяжелыми детскими воспоминаниями. Футбол перестал играть в его жизни важную роль.

"Смелый и вдохновляющий поступок Деле Алли. Обсуждение психического здоровья не является признаком слабости. Давайте продолжим разговор. Я надеюсь, с ним все будет хорошо. Мы все этого делаем Деле Алли", — написал принц Уильям.

Brave and inspirational @dele_official. Discussing mental health is not a sign of weakness. Let’s keep the conversation going.



We’re all with you and we wish you the very best. W https://t.co/25iffmKhSb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 13, 2023

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