Прометей на вершині ЛЕБЛ — український клуб увійшов в історію

"Прометей" підкорив ЛЕБЛ. Фото: Google

Баскетбольний клуб "Прометей" став переможцем Латвійсько-Естонської ліги! У фінальному поєдинку українська команда здолала "ВЕФ Ригу".

Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

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Напружений фінал

У вирішальному матчі ЛЕБЛ "Прометей" зійшовся з минулорічним переможцем турніру — клубом "ВЕФ Рига". Зустріч вийшла надзвичайно цікавою та напруженою.

У першій чверті команди активно атакували володіння одна одної — вдавалася велика кількість триочкових кидків. Проте стартова десятихвилинка була, у підсумку, за латвійцями — 21:20. А вже на велику перерву у статусі переможця пішли "червоно-білі" — з відривом у сім балів.

Ближче до середини третьої чверті "Прометей" подвоїв свою перевагу і повінстю контролював ситуацію на майданчику аж до фінальної сирени. Тож остаточний рахунок поєдинку — 77:62.

Український клуб став четвертим переможцнм ліги після "Вентспілса", "Калева/Крамо" та "ВЕФ Риги". Впродовж сезону "Прометей" зіграв 35 матчів, з яких 33 виграв. Фантастичний результат!

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