Прометей на вершине ЛЭБЛ – украинский клуб вошел в историю

"Прометей" покорил ЛЭБЛ. Фото: Google

Баскетбольный клуб "Прометей" стал победителем Латвийско-Эстонской лиги! В финальном поединке украинская команда одолела "ВЭФ Ригу".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Напряженный финал

В решающем матче ЛЭБЛ "Прометей" сошелся с прошлогодним победителем турнира — клубом "ВЭФ Рига". Встреча получилась очень интересной и напряженной.

В первой четверти команды активно атаковали владения друг друга - удавалось большое количество трехочковых бросков. Однако стартовая десятиминутка была, в итоге, за латвийцами — 21:20. А уже на большой перерыв в статусе победителя ушли "красно-белые" — с отрывом в семь баллов.

Ближе к середине третьей четверти "Прометей" удвоил свое преимущество и полностью контролировал ситуацию на площадке вплоть до финальной сирены. Окончательный счет поединка — 77:62 в пользу украинцев.

Стоит отметить, что украинский клуб стал четвертым победителем лиги после "Вентспилса", "Калева/Крамо" и "ВЭФ Риги". В течение сезона "Прометей" сыграл 35 матчей, из которых 33 выиграл. Фантастический результат!

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