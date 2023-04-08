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"Прометей" на вершине ЛЭБЛ: украинский клуб вошел в историю

8 апреля 2023 21:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Прометей на вершине ЛЭБЛ – украинский клуб вошел в историю
"Прометей" покорил ЛЭБЛ. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Баскетбольный клуб "Прометей" стал победителем Латвийско-Эстонской лиги! В финальном поединке украинская команда одолела "ВЭФ Ригу".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Напряженный финал

В решающем матче ЛЭБЛ "Прометей" сошелся с прошлогодним победителем турнира — клубом "ВЭФ Рига". Встреча получилась очень интересной и напряженной.

В первой четверти команды активно атаковали владения друг друга - удавалось большое количество трехочковых бросков. Однако стартовая десятиминутка была, в итоге, за латвийцами — 21:20. А уже на большой перерыв в статусе победителя ушли "красно-белые" — с отрывом в семь баллов.

Прометей

Ближе к середине третьей четверти "Прометей" удвоил свое преимущество и полностью контролировал ситуацию на площадке вплоть до финальной сирены. Окончательный счет поединка — 77:62 в пользу украинцев.

Стоит отметить, что украинский клуб стал четвертым победителем лиги после "Вентспилса", "Калева/Крамо" и "ВЭФ Риги". В течение сезона "Прометей" сыграл 35 матчей, из которых 33 выиграл. Фантастический результат!

Прометей

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