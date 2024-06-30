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Проти Марін Ле Пен виступив зірковий футболіст збірної Франції та мадридського Реалу

30 червня 2024 09:50
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Агабекян Карен
редактор
Едуардо Камавінга розкритикував ультраправих у політиці Франції
Едуардо Камавінга святкує перемогу у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/camavinga/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Основний футболіст збірної Франції та мадридського "Реала" Едуардо Камавінга залишився розчарований політичною ситуацією на батьківщині. Зірку спорту розчарувало, що праві сили на чолі з Марін Ле Пен набрали великої популярності у країні.

Слова Камавінги про політичну ситуацію в країні навів портал Marca.

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Ідеолог ультраправих у Франції Марін Ле Пен. Фото: instagram.com/marine_lepen/

Камавінга про французьку політику

Едуардо висловився про те, що на виборах до Європарламенту перше місце посіли ультраправі з "Національного об'єднання" Ле Пен.

Через перемогу правих президент країни Еммануель Макрон розпустив Національну асамблею та оголосив позачергові вибори, перший тур яких проходитиме 30 червня.

Камавінга вважає, що певні партії хочуть поділити французів. Футболіст упевнений, що владу не можна залишати у таких людей.

Камавінга ж підтримує різноманітність населення Франції.

"Різноманітність завжди була нашою сильною стороною. Я родом з іммігрантського середовища, і коли я чую все те, що говорять у соцмережах і на ТБ, я думаю, що ЗМІ, які грають дуже важливу роль, не справляються з нею, вони грають на страхах", — сказав півзахисник збірної Франції.

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".

Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Син Олега Гусєва перейде з "Динамо" до іншого клубу УПЛ.

За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.

Франція
футбол
Збірна Франції з футболу
Едуардо Камавінга

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