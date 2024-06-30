Едуардо Камавінга розкритикував ультраправих у політиці Франції

Едуардо Камавінга святкує перемогу у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/camavinga/

Основний футболіст збірної Франції та мадридського "Реала" Едуардо Камавінга залишився розчарований політичною ситуацією на батьківщині. Зірку спорту розчарувало, що праві сили на чолі з Марін Ле Пен набрали великої популярності у країні.

Слова Камавінги про політичну ситуацію в країні навів портал Marca.

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Камавінга про французьку політику

Едуардо висловився про те, що на виборах до Європарламенту перше місце посіли ультраправі з "Національного об'єднання" Ле Пен.

Через перемогу правих президент країни Еммануель Макрон розпустив Національну асамблею та оголосив позачергові вибори, перший тур яких проходитиме 30 червня.

Камавінга вважає, що певні партії хочуть поділити французів. Футболіст упевнений, що владу не можна залишати у таких людей.

Камавінга ж підтримує різноманітність населення Франції.

"Різноманітність завжди була нашою сильною стороною. Я родом з іммігрантського середовища, і коли я чую все те, що говорять у соцмережах і на ТБ, я думаю, що ЗМІ, які грають дуже важливу роль, не справляються з нею, вони грають на страхах", — сказав півзахисник збірної Франції.

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