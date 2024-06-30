Эдуардо Камавинга раскритиковал ультраправых в политике Франции

Против Марин Ле Пен выступил звездный футболист сборной Франции и мадридского Реала
Основной футболист сборной Франции и мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга остался разочарован политической ситуацией на родине. Звезду спорта разочаровало, что правые силы во глава с Марин Ле Пен набрали большой популярности в стране.
Слова Камавинги о политической ситуации в стране привел портал Marca.
Камавинга о французской политике
Эдуардо высказался о том, что на выборах в Европарламент первое место заняли ультраправые из "Национального объединения" Ле Пен.
Из-за победы правых президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
Камавинга считает, что определенные партии хотят разделить французов. Футболист уверен, что власть нельзя оставлять у таких людей.
Камавинга же поддерживает разнообразие населения Франции.
"Разнообразие всегда было нашей сильной стороной. Я родом из иммигрантской среды, и когда я слышу все то, что говорят в соцсетях и на ТВ, я думаю, что СМИ, играющие очень важную роль, не справляются с ней, они играют на страхах", — сказал полузащитник сборной Франции.
Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".
Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.
Сын Олега Гусева перейдет из "Динамо" в другой клуб УПЛ.
За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".
Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.
Читайте Новини.LIVE!