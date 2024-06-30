Эдуардо Камавинга раскритиковал ультраправых в политике Франции

Эдуардо Камавинга празднует победу в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/camavinga/

Основной футболист сборной Франции и мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга остался разочарован политической ситуацией на родине. Звезду спорта разочаровало, что правые силы во глава с Марин Ле Пен набрали большой популярности в стране.

Слова Камавинги о политической ситуации в стране привел портал Marca.

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Камавинга о французской политике

Эдуардо высказался о том, что на выборах в Европарламент первое место заняли ультраправые из "Национального объединения" Ле Пен.

Из-за победы правых президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.

Камавинга считает, что определенные партии хотят разделить французов. Футболист уверен, что власть нельзя оставлять у таких людей.

Камавинга же поддерживает разнообразие населения Франции.

"Разнообразие всегда было нашей сильной стороной. Я родом из иммигрантской среды, и когда я слышу все то, что говорят в соцсетях и на ТВ, я думаю, что СМИ, играющие очень важную роль, не справляются с ней, они играют на страхах", — сказал полузащитник сборной Франции.

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