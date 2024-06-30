Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Против Марин Ле Пен выступил звездный футболист сборной Франции и мадридского Реала arrow

Против Марин Ле Пен выступил звездный футболист сборной Франции и мадридского Реала

30 июня 2024 09:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Эдуардо Камавинга раскритиковал ультраправых в политике Франции
Эдуардо Камавинга празднует победу в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/camavinga/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Основной футболист сборной Франции и мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга остался разочарован политической ситуацией на родине. Звезду спорта разочаровало, что правые силы во глава с Марин Ле Пен набрали большой популярности в стране.

Слова Камавинги о политической ситуации в стране привел портал Marca.

Читайте также:
Марин Ле Пен
Идеолог ультраправых во Франции Марин Ле Пен. Фото: instagram.com/marine_lepen/

Камавинга о французской политике

Эдуардо высказался о том, что на выборах в Европарламент первое место заняли ультраправые из "Национального объединения" Ле Пен.

Из-за победы правых президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.

Камавинга считает, что определенные партии хотят разделить французов. Футболист уверен, что власть нельзя оставлять у таких людей.

Камавинга же поддерживает разнообразие населения Франции.

"Разнообразие всегда было нашей сильной стороной. Я родом из иммигрантской среды, и когда я слышу все то, что говорят в соцсетях и на ТВ, я думаю, что СМИ, играющие очень важную роль, не справляются с ней, они играют на страхах", — сказал полузащитник сборной Франции.

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".

Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Сын Олега Гусева перейдет из "Динамо" в другой клуб УПЛ.

За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

Франция
футбол
Сборная Франции по футболу
Эдуардо Камавинга

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны