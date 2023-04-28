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Провалилися після другого пропущеного: тренер Миколенка Дайч про причини поразки "Ньюкаслу"

28 квітня 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Тренер Евертона Дайч про причини поразку Ньюкаслу
Тренер "Евертона" хоче забути цей матч. Фото: Reuters/Carl Recine
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер "Евертона" Шон Дайч прокоментував поразку з великим рахунком від "Ньюкасла" у 33-му турі АПЛ (1:4). Миколенко, нагадаємо, вийшов в старті, але отримав найгірший бал.

Наставник “ірисок” поділився коментарем з BT Sport.

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"У першому таймі ми вели гру і були такими ж сильними, як і раніше. Але ми провалилися після другого пропущеного голу. Не можна так грати проти таких команд як Ньюкасл.

У першому таймі ми показували дуже сильну гру. Суперник не мав багато моментів, але це хороша команда, вони продовжували йти вперед і забили другий гол. А наша реакція на це була недостатня", – каже тренер. 

Наставник вважає, що треба проаналізувати помилки та йти далі.

"Ми не створюємо серйозних моментів у останній третині поля. Робота ще продовжується. Нам потрібно забути цей матч, очистити думки та думати про майбутнє", – додав Дайч.

Слабка гра Миколенка

Віталій Миколенко зіграв з перших хвилин зустрічі, проте не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки з розгромним рахунком. Статистичний портал Whoscored поставив українському захиснику найнижчу оцінку в цьому поєдинку — 5,8 бала.

“Евертон” знаходиться на передостанній сходинці. Дайч очолив команду наприкінці січня. 

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