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Провалились после второго пропущенного: тренер Миколенко Дайч о причинах поражения "Ньюкаслу"

28 апреля 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тренер Эвертона Дайч о причинах поражения Ньюкаслу
Тренер "Эвертона" хочет забыть этот матч. Фото: Reuters/Carl Recine
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал поражение с большим счетом от "Ньюкасла" в 33 туре АПЛ (1:4). Миколенко, напомним, вышел в старте, но получил худший балл.

Наставник "ирисок" поделился комментарием из BT Sport.

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"В первом тайме мы вели игру и были так же сильны, как и раньше. Но мы провалились после второго пропущенного гола. Нельзя так играть против таких команд как Ньюкасл.

В первом тайме мы показывали очень сильную игру. Сопернику не было много моментов, но это хорошая команда, они продолжали идти вперед и забили второй гол. А наша реакция на это была недостаточна", – говорит тренер.  

Наставник считает, что нужно проанализировать ошибки и идти дальше.

"Мы не создаем серьезных моментов в последней трети поля. Работа еще продолжается. Нам нужно забыть этот матч, очистить мнения и думать о будущем", – добавил Дайч.

Слабая игра Миколенко

Виталий Миколенко сыграл с первых минут встречи, но не смог помочь своей команде избежать поражения с разгромным счетом. Статистический портал Whoscored поставил украинскому защитнику самую низкую оценку в этом поединке – 5,8 балла.

"Эвертон" находится на предпоследней строчке. Дайч возглавил команду в конце января.

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