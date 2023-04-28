Тоттенхэм спасся из МЮ, Забарный победил с Борнмутом, Миколенко провалил игру

"Тоттенхэм" спас матч с МЮ, Забарный победил с "Борнмутом", Миколенко провалил игру
В четверг 27 апреля в АПЛ сыграли 3 поединка. "Тоттенхэм" сумел реабилитироваться после неудачного первого тайма с "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" дома с Миколенко в старте был уничтожен "Ньюкаслом", а "Борнмут" Забарного на выезде победил "Саутгемптон".
Итоги матчей и выступлений украинцев в АПЛ в материале Новини.LIVE.
После поражения с крупным счетом "Ньюкаслу" в прошлом туре "Тоттенхэм" снова сменил тренера и заявил о намерении вернуть зрителям средства за билеты. В игре с МЮ после первого тайма болельщики снова могли претендовать на бесплатный просмотр матча, ведь их любимцы уступали 0:2.
🔔 Pengingat.— Manchester United (@ManUtd_ID) Апр 27, 2023
🔗 sepak mula - penuh waktu: https://t.co/RKa0fPGNIU #MUFC || #TOTMUN pic.twitter.com/qD4i1ZXP6K
На седьмой минуте контратака с участием Рафшорда в центральной зоне получила развитие в виде передачи к левому флангу штрафной, откуда уже удар под дальнюю стойку наносил Санчо. В конце тайма еще один гол добавил уже сам Рашфорд.
Но "шпоры" после перерыва собрались. На 54-й минуте фланговая атака завершилась отскоком под удар Порро в центре штрафной, а тот пробил в ближнюю девятку. Лондонцы начали создавать немало моментов, а сравнял счет Сон после прострела Кейна на 79-й.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2
Голы: Порро, 56, Сон, 79 — Санчо, 7, Рашфорд, 44
"Тоттенхэм": Форстер — Ромеро, Дайер, Лэнгле - Порро (Данжума, 77), Скипп, Гейбьерг, Перишич (Дэвис, 77) — Ришарлисон (Кулушевски, 61), Сон (Танганга, 87) — Кейн.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Ван-Биссака (Маласия, 71), Линделеф, Шоу, Далот — Каземиро, Эриксен (Фред, 61) — Антони (Веггорст, 72), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61) — Раш.
Предупреждение: Гейбьерг — Ван-Биссака, Линделеф
А вот "Ньюкасл" продолжал издевательство над соперниками. За 2 матча "сороки" забили 10 голов. На этот раз проехали катком по "Эвертону" на его поле.
Виталий Миколенко сыграл с первых минут встречи, но не смог помочь своей команде избежать поражения с разгромным счетом. Статистический портал Whoscored поставил украинскому защитнику самую низкую оценку в этом поединке – 5,8 балла.
"Эвертон" — "Ньюкасл" —1:4
Голы: Макнил, 80 — Уилсон, 28, 75, Жолинтон, 72, Мерфи, 81
"Эвертон": Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Годфри – Макнил, Дукуре, Гейе (Гарнер 83), Онана (Мопе 73), Ивоби – Калверт-Льюин (Симмс 83)
"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 68) – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Андерсон 87) – Альмирон (Мерфи 68), Уилсон (Гордон 87), Жоэлинтон
А вот Забарному повезло больше. Хотя он сыграл меньше, но победил. Его "Борнмут" играл на выезде против "Саутгемптона" и одержал победу с минимальным счетом.
Единственный гол забил Тавернье. Украинский защитник появился на поле в середине второй половины игры при счете 1:0 в пользу своей команды и помог удержать победу.
"Саутгемптон" - "Борнмут" - 0:1
Гол: Тавернье, 50
"Саутгемптон": Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Чалета-Царь, Перро (Мейтленд-Найлз 36) – Эльюнусси (Стюарт Армстронг 61), Ворд-Прауз (Ленко 46), Лавия, Адам Армстронг (Сулемана 7) Адамс 61), Алькарас
"Борнмут": Нету – Келли, Мефам, Сенеси (Забарный 68) – Тавернье (Смит 78), Лерма, Ротвелл, Винья – Биллинг (Уттара 90+3), Кристи – Соланке (Мур 90+3)
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