"Тоттенгем" врятувався з МЮ, Забарний переміг з “Борнмутом”, Миколенко провалив гру

Миколенко отримав найгірший бал за гру з "Ньюкаслом". Фото: Reuters/Carl Recine

В четвер 27 квітня в АПЛ зіграли 3 поєдинки. "Тоттенгем" зумів реабілітуватися після невдалого першого тайму з "Манчестер Юнайтед", "Евертон" вдома з Миколенко в старті був знищений "Ньюкаслом", а "Борнмут" Забарного на виїзді переміг "Саутгемптон".

Підсумки матчів та виступу українців в АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Після поразки з великими рахунком "Ньюкаслу" в минулому турі "Тоттенхем" знову змінив тренера та заявив про намір повернути глядачам кошти за квитки. У грі з МЮ після першого тайму вболівальники знову могли претендувати на безкоштовний перегляд матчу, адже їх улюбленці поступалися 0:2.

На сьомій хвилині контратака за участі Рафшорда в центральній зоні отримала розвиток у вигляді передачі до лівого флангу штрафного, звідки вже удар під дальню стійку завдавав Санчо. Наприкінці тайму ще один гол додав вже сам Рашфорд.

Але "шпори" після перерви зібрались. На 54-й хвилині флангова атака завершилась відскоком під удар Порро в центрі штрафного, а той пробив у ближню до нього дев’ятку. Лондонці почали створювати чимало моментів, а зрівняв рахунок Сон після прострілу Кейна на 79-й.

"Тоттенгем" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2

Голи: Порро, 56, Сон, 79 — Санчо, 7, Рашфорд, 44

"Тоттенгем": Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро (Данжума, 77), Скіпп, Гейб’єрг, Перішич (Девіс, 77) — Рішарлісон (Кулушевські, 61), Сон (Танганга, 87) — Кейн.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Ван-Біссака (Маласія, 71), Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Еріксен (Фред, 61) — Антоні (Веггорст, 72), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61) — Рашфорд.

Попередження: Гейб’єрг — Ван-Біссака, Лінделеф

А от "Ньюкасл" продовжував знущання з суперників. За 2 матчі "сороки" забили 10 голів. Цього разу проїхали катком по "Евертону" на його полі.

Віталій Миколенко зіграв з перших хвилин зустрічі, проте не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки з розгромним рахунком. Статистичний портал Whoscored поставив українському захиснику найнижчу оцінку в цьому поєдинку — 5,8 бала.

"Евертон" — "Ньюкасл" — 1:4

Голи: Макніл, 80 — Вілсон, 28, 75, Жоелінтон, 72, Мерфі, 81

"Евертон": Пікфорд – Миколенко, Тарковскі, Кін, Ґодфрі – Макніл, Дукуре, Гейє (Гарнер 83), Онана (Мопе 73), Івобі – Калверт-Льюїн (Сіммс 83)

"Ньюкасл": Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 68) – Лонгстафф, Гімарайнс, Віллок (Андерсон 87) – Альмірон (Мерфі 68), Вілсон (Гордон 87), Жоелінтон

А от Забарному пощастило більше. Хоча він зіграв менше, але переміг. Його "Борнмут" грав на виїзді проти "Саутгемптона" та здобув перемогу з мінімальним рахунком.

Єдиний гол забив Таверньє. Український захисник з'явився на полі в середині другої половини гри при рахунку 1:0 на користь своєї команди та допоміг втримати перемогу.

"Саутгемптон" — "Борнмут" — 0:1

Гол: Таверньє, 50

"Саутгемптон": Маккарті – Вокер-Пітерс, Беднарек, Чалета-Цар, Перро (Мейтленд-Найлз 36) – Ельюнуссі (Стюарт Армстронг 61), Ворд-Прауз (Лянко 46), Лавія, Адам Армстронг (Сулемана 76) – Волкотт (Адамс 61), Алькарас

"Борнмут": Нету – Келлі, Мефам, Сенесі (Забарний 68) – Таверньє (Сміт 78), Лерма, Ротвелл, Вінья – Біллінг (Уттара 90+3), Крісті – Соланке (Мур 90+3)

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