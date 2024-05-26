Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ПСЖ після відходу Мбаппе підпише футболіста з Росії arrow

ПСЖ після відходу Мбаппе підпише футболіста з Росії

26 травня 2024 20:53
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ПСЖ після відходу Мбаппе підпише футболіста з Росії
Російський воротар Матвій Сафонов. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після відходу свого лідера Кіліана Мбапе у "ПСЖ" звільнилася більша частина бюджету. Заощаджені сотні мільйонів доларів витратять на нових футболістів.

Одне з підписань буде з чемпіонату Росії, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Дивне підписання "ПСЖ"

За інформацією джерела, "ПСЖ" хоче підписати перспективного воротаря "Краснодара" Матвія Сафонова.

У паризькому клубі вважають Сафонова великим талантом. Сума трансферу з урахуванням бонусу може становити близько 20 млн євро.

Росіянин підпише контракт із парижанами на п'ять років.

25-річний голкіпер у поточному сезоні провів 30 матчів, пропустив 27 м'ячів та провів 11 матчів на нуль.

У паризькому клубі, окрім Сафонова, планують підписати ще чотири-п'ять молодих талановитих футболістів.

"ПСЖ" за підсумками цього сезону став чемпіоном і завоював Кубок Франції.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Французька Ліга 1
Футбол трансфери
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи