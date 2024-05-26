ПСЖ після відходу Мбаппе підпише футболіста з Росії

Російський воротар Матвій Сафонов. Фото: росЗМІ

Після відходу свого лідера Кіліана Мбапе у "ПСЖ" звільнилася більша частина бюджету. Заощаджені сотні мільйонів доларів витратять на нових футболістів.

Одне з підписань буде з чемпіонату Росії, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Дивне підписання "ПСЖ"

За інформацією джерела, "ПСЖ" хоче підписати перспективного воротаря "Краснодара" Матвія Сафонова.

У паризькому клубі вважають Сафонова великим талантом. Сума трансферу з урахуванням бонусу може становити близько 20 млн євро.

Росіянин підпише контракт із парижанами на п'ять років.

25-річний голкіпер у поточному сезоні провів 30 матчів, пропустив 27 м'ячів та провів 11 матчів на нуль.

У паризькому клубі, окрім Сафонова, планують підписати ще чотири-п'ять молодих талановитих футболістів.

"ПСЖ" за підсумками цього сезону став чемпіоном і завоював Кубок Франції.

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