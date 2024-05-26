ПСЖ после ухода Мбаппе подпишет футболиста из России

Российский вратарь Матвей Сафонов. Фото: росСМИ

После ухода своего лидера Килиана Мбапе у "ПСЖ" освободилась большая часть бюджета. Сэкономленные сотни миллионов долларов потратят на новых футболистов.

Одно из подписаний будет из чемпионата России, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, "ПСЖ" хочет подписать перспективного вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.

В парижском клубе, якобы, считают Сафонова большим талантом. Сумма трансфера с учетом бонуса может составить около 20 млн евро.

Россиянин подпишет контракт с парижанами на пять лет.

25-летний голкипер в текущем сезоне провел 30 матчей, пропустил 27 мячей и провел 11 матчей на ноль.

В парижском клубе, кроме Сафонова, планируют подписать еще четыре-пять молодых талантливых футболистов.

"ПСЖ" по итогам текущего сезона стал чемпионом и завоевал Кубок Франции.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

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