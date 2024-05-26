ПСЖ после ухода Мбаппе подпишет футболиста из России
После ухода своего лидера Килиана Мбапе у "ПСЖ" освободилась большая часть бюджета. Сэкономленные сотни миллионов долларов потратят на новых футболистов.
Одно из подписаний будет из чемпионата России, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Странное подписание "ПСЖ"
По информации источника, "ПСЖ" хочет подписать перспективного вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.
В парижском клубе, якобы, считают Сафонова большим талантом. Сумма трансфера с учетом бонуса может составить около 20 млн евро.
Россиянин подпишет контракт с парижанами на пять лет.
25-летний голкипер в текущем сезоне провел 30 матчей, пропустил 27 мячей и провел 11 матчей на ноль.
В парижском клубе, кроме Сафонова, планируют подписать еще четыре-пять молодых талантливых футболистов.
"ПСЖ" по итогам текущего сезона стал чемпионом и завоевал Кубок Франции.
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