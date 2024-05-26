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ПСЖ после ухода Мбаппе подпишет футболиста из России

26 мая 2024 20:53
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Агабекян Карен
редактор
ПСЖ после ухода Мбаппе подпишет футболиста из России
Российский вратарь Матвей Сафонов. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После ухода своего лидера Килиана Мбапе у "ПСЖ" освободилась большая часть бюджета. Сэкономленные сотни миллионов долларов потратят на новых футболистов.

Одно из подписаний будет из чемпионата России, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, "ПСЖ" хочет подписать перспективного вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.

В парижском клубе, якобы, считают Сафонова большим талантом. Сумма трансфера с учетом бонуса может составить около 20 млн евро.

Россиянин подпишет контракт с парижанами на пять лет.

25-летний голкипер в текущем сезоне провел 30 матчей, пропустил 27 мячей и провел 11 матчей на ноль.

В парижском клубе, кроме Сафонова, планируют подписать еще четыре-пять молодых талантливых футболистов.

"ПСЖ" по итогам текущего сезона стал чемпионом и завоевал Кубок Франции.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

Килиан Мбаппе
ПСЖ
Французская Лига 1
Футбол трансферы
Россия

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