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ПСЖ проти Барселони — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів

10 квітня 2024 20:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ПСЖ проти Барселони — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе на розминці перед грою. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" приймає у Парижі каталонську "Барселону" у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Тренери Луїс Енріке та Хаві Ернандес вже назвали стартові склади команд на важливу гру.

Майже всі головні зірки парижан та каталонців з'являться на полі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Суперники вчетверте зустрінуться на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перевага досі на боці "Барселони", але фаворитом цього поєдинку вважається "ПСЖ".

Важливо зазначити, що гравці каталонської команди отримали набагато більше часу для відпочинку та відновлення порівняно з підопічними Луїса Енріке.

Барселона
Футболісти "Барселони" на розминці. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Стартові склади на матч "ПСЖ" — "Барселона"

"ПСЖ": Доннарумма — Маркіньос (капітан), Мбаппе, Фабіан Руїс, Дембеле, Асенсіо, Вітінья, Лі, Лукас Ернандес, Нуну Мендеш, Бералдо.

Тренер: Луїс Енріке.

"Барселона": Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Серхі Роберту (капітан) — Гюндоган, Де Йонг — Ямал, Левандовський, Рафінья.

Тренер: Хаві Ернандес.

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