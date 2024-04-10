ПСЖ против Барселоны — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе на разминке перед игрой. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Французский "ПСЖ" принимает в Париже каталонскую "Барселону" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Тренеры Луис Энрике и Хави Эрнандес уже назвали стартовые составы команд на важную игру.

Почти все главные звезды парижан и каталонцев появятся на поле, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Соперники в четвертый раз встретятся на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Преимущество до сих пор на стороне "Барселоны", но фаворитом этого поединка считается "ПСЖ".

Важно отметить, что игроки каталонской команды получили гораздо больше времени для отдыха и восстановления по сравнению с подопечными Луиса Энрике.

Футболисты "Барселоны" на разминке. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Стартовые составы на матч "ПСЖ" — "Барселона"

"ПСЖ": Доннарумма — Маркиньос (капитан), Мбаппе, Фабиан Руис, Дембеле, Асенсио, Витинья, Ли, Лукас Эрнандес, Нуну Мендеш, Бералдо.

Тренер: Луис Энрике.

"Барселона": Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Серхи Роберту (капитан) — Гюндоган, Де Йонг — Ямал, Левандовский, Рафинья.

Тренер: Хави Эрнандес.

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