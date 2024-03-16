ПСЖ вирішив не продовжувати контракт із одним із зіркових гравців

Футболісти "ПСЖ" під час тренування. Фото: instagram.com/keylornavas1/

Керівництво французького "ПСЖ" прийняло рішення не продовжувати контракт з одним зі своїх відомих футболістів. Влітку цей гравець зможе перейти до іншого клубу на правах вільного агента.

"ПСЖ" не потрібен воротар, який ще декілька років тому був однією із зірок світового футболу, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Голкіпер французького "ПСЖ" Кейлор Навас більше не входить до планів тренерського штабу французької команди. Контракт 37-річного футболіста завершиться наприкінці червня 2024 року. Після цього він зможе вибрати будь-який клуб для продовження кар'єри.

Кейлор Навас дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/keylornavas1/

Навас програв конкуренцію у "ПСЖ"

Чемпіони Франції підписали костаріканця у 2019 році. Колишній воротар мадридського "Реала" провів декілька десятків яскравих матчів у складі "ПСЖ", але у 2021 році програв конкуренцію молодому італійцю Джанлуїджі Доннаруммі.

Сезон 2023/2024 Кейлор Навас проводить на правах оренди в англійському "Ноттінгем Форест". Досвідчений голкіпер зіграв чотири матчі у всіх турнірах і пропустив таку саму кількість голів.

Навас не збирається завершувати кар'єру та вже шукає новий клуб.

Нагадаємо, Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб.

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця.

Довбик влітку переїде в АПЛ — "Жирона" заробить великі гроші.

Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер.