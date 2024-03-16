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ПСЖ решил не продлевать контракт с одним из звездных игроков

16 марта 2024 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ПСЖ решил не продлевать контракт с одним из звездных игроков
Футболисты "ПСЖ" во время тренировки. Фото: instagram.com/keylornavas1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство французского "ПСЖ" приняло решение не продлевать контракт с одним из своих известных футболистов. Летом этот игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

"ПСЖ" не нужен вратарь, который еще несколько лет назад был одной из звезд мирового футбола, сообщает Diario AS

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Голкипер французского "ПСЖ" Кейлор Навас больше не входит в планы тренерского штаба французской команды. Контракт 37-летнего футболиста завершится в конце июня 2024 года. После этого он сможет выбрать любой клуб для продолжения карьеры. 

Кейлор Навас
Кейлор Навас благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/keylornavas1/

Навас проиграл конкуренцию в "ПСЖ" 

Чемпионы Франции подписали костариканца в 2019 году. Бывший вратарь мадридского "Реала" провел несколько десятков ярких матчей в составе "ПСЖ", но в 2021 году проиграл конкуренцию молодому итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. 

Сезон 2023/2024 Кейлор Навас проводит на правах аренды в английском "Ноттингем Форест". Опытный голкипер сыграл четыре матча во всех турнирах и пропустил такое же количество голов. 

Навас не собирается завершать карьеру и уже ищет новый клуб. 

Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

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