ПСЖ решил не продлевать контракт с одним из звездных игроков
Руководство французского "ПСЖ" приняло решение не продлевать контракт с одним из своих известных футболистов. Летом этот игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
"ПСЖ" не нужен вратарь, который еще несколько лет назад был одной из звезд мирового футбола, сообщает Diario AS.
Голкипер французского "ПСЖ" Кейлор Навас больше не входит в планы тренерского штаба французской команды. Контракт 37-летнего футболиста завершится в конце июня 2024 года. После этого он сможет выбрать любой клуб для продолжения карьеры.
Навас проиграл конкуренцию в "ПСЖ"
Чемпионы Франции подписали костариканца в 2019 году. Бывший вратарь мадридского "Реала" провел несколько десятков ярких матчей в составе "ПСЖ", но в 2021 году проиграл конкуренцию молодому итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.
Сезон 2023/2024 Кейлор Навас проводит на правах аренды в английском "Ноттингем Форест". Опытный голкипер сыграл четыре матча во всех турнирах и пропустил такое же количество голов.
Навас не собирается завершать карьеру и уже ищет новый клуб.
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