"ПСЖ" знайшов нового тренера замість заарештованого Галтьє

Крістоф Галтьє під час тренування. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Керівництво французького "ПСЖ" скористається паузою у трансферній сазі з продажу Кіліана Мбаппе та проведе заміну головного тренера. Нинішній наставник Крістоф Галтьє незабаром піде з клубу.

У "ПСЖ" вже ведуть переговори з іншим наставником, повідомляє RMC Sport.

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Головного тренера "ПСЖ" Крістофа Галтьє та його сина затримано поліцією Франції у справі про расизм. Правоохоронці зацікавилися наставником після того, як були опубліковані електронні листи спортивного директора "Ніцци" Жюльєна Фурньє.

Представник "Ніцци" стверджує, що тренер "ПСЖ" нібито йому заявив, що у столичній команді не повинні виступати темношкірі футболісти та гравці, які сповідують мусульманство. Найближчим часом Галтьє та його сина буде допитано.

Луїс Енріке у відпустці. Фото: instagram.com/luisenrique_fcb/

Новий тренер "ПСЖ"

Чемпіони Франції поки що ніяк не відреагували на скандал за участю тренера команди. Проте вже кілька місяців циркулюють чутки про те, що Галтьє буде звільнено. Довгий час було незрозуміло, хто саме його замінить. У "ПСЖ" хотіли запросити Зідана, але Зінедін кілька разів відмовив столичному клубу.

Французькі журналісти стверджують, що новим наставником чемпіонів країни стане Луїс Енріке. Останнім місцем роботи 53-річного наставника була збірна Іспанії. Він вивів цю команду до півфіналу Євро-2020 та 1/8 Кубка Світу-2022, але у грудні минулого року не став продовжувати контракт із Федерацією футболу Іспанії.

"ПСЖ" укладе угоду з Луїсом Енріке терміном на два роки. Офіційно про це оголосять наступного тижня.

Нагадаємо, Віктор Циганков став головною трансферною метою відомого клубу.

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