"ПСЖ" нашел нового тренера вместо арестованного Галтье

Кристоф Галтье во время тренировки. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Руководство французского "ПСЖ" воспользуется паузой в трансферной саге по продаже Килиана Мбаппе и проведет замену главного тренера. Нынешний наставник Кристоф Галтье скоро уйдет из клуба.

В "ПСЖ" уже ведут переговоры с другим наставником, сообщает RMC Sport.

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье и его сын задержаны полицией Франции по делу о расизме. Правоохранительные органы заинтересовались наставником после того, как были опубликованы электронные письма спортивного директора "Ниццы" Жюльена Фурнье.

Представитель "Ниццы" утверждает, что тренер "ПСЖ" якобы ему заявил, что в столичной команде не должны выступать темнокожие футболисты и игроки, которые исповедуют мусульманство. В ближайшее время Галтье и его сын будут допрошены.

Луис Энрике в отпуске. Фото: instagram.com/luisenrique_fcb/

Новый тренер "ПСЖ"

Чемпионы Франции пока никак не отреагировали на скандал с участием тренера команды. Однако уже несколько месяцев циркулируют слухи о том, что Галтье будет уволен. Долгое время было непонятно, кто именно его заменит. В "ПСЖ" хотели пригласить Зидана, но Зинедин несколько раз отказал столичному клубу.

Французский журналисты утверждают, что новым наставником чемпионов страны станет Луис Энрике. Последним местом работы 53-летнего наставника была сборная Испании. Он вывел эту команду в полуфинал Евро-2020 и 1/8 Кубка Мира-2022, но в декабре прошлого года не стал продлевать контракт с Федерацией футбола Испании.

"ПСЖ" заключит соглашение с Луисом Энрике сроком на два года. Официально об этом объявят на следующей неделе.

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

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