ПСЖ знайшов заміну Мбаппе в Італії — французи готують рекордну пропозицію
Тренерський штаб "ПСЖ" погодив із керівництвом клубу посилення складу під час літнього трансферного вікна. Пріоритетом для чемпіонів Франції стане посилення позиції форварда.
У "ПСЖ" вже знайшли кандидата для заміни Кіліана Мбаппе, повідомляє Le Parisien.
Багаторічний лідер атак "ПСЖ" Кіліан Мбаппе переходить у мадридський "Реал". Паризький клуб визначився із кандидатурою форварда, який має стати новою зіркою французької команди.
"ПСЖ" готує трансферну "бомбу"
Головний тренер парижан Луїс Енріке повідомив керівництво клубу, що вважає ідеальною кандидатурою для посилення складу форварда збірної Нігерії Віктора Осімхена. Футболіст вирішив піти з "Наполі" влітку, за нього борються топклуби Європи.
Відомо, що у послугах Осімхена зацікавлені англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", проте фаворитом у боротьбі за гравця стане "ПСЖ". Французи готові заплатити "Наполі" відступні за гравця, які становлять 130 млн євро.
У сезоні 2023/2024 Осімхен зіграв за "Наполі" 31 матч у всіх сезонах. Він забив 17 голів і зробив 3 результативні передачі.
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