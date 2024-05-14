ПСЖ знайшов заміну Мбаппе в Італії — французи готують рекордну пропозицію

Тренер Луїс Енріке та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Тренерський штаб "ПСЖ" погодив із керівництвом клубу посилення складу під час літнього трансферного вікна. Пріоритетом для чемпіонів Франції стане посилення позиції форварда.

У "ПСЖ" вже знайшли кандидата для заміни Кіліана Мбаппе, повідомляє Le Parisien.

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Віктор Осімхен у матчі за "Наполі". Фото: Reuters/Ciro De Luca

"ПСЖ" готує трансферну "бомбу"

Головний тренер парижан Луїс Енріке повідомив керівництво клубу, що вважає ідеальною кандидатурою для посилення складу форварда збірної Нігерії Віктора Осімхена. Футболіст вирішив піти з "Наполі" влітку, за нього борються топклуби Європи.

Відомо, що у послугах Осімхена зацікавлені англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", проте фаворитом у боротьбі за гравця стане "ПСЖ". Французи готові заплатити "Наполі" відступні за гравця, які становлять 130 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Осімхен зіграв за "Наполі" 31 матч у всіх сезонах. Він забив 17 голів і зробив 3 результативні передачі.

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