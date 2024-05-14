ПСЖ нашел замену Мбаппе в Италии — французы готовят рекордное предложение

Тренер Луис Энрике и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Тренерский штаб "ПСЖ" согласовал с руководством клуба усиление состава во время летнего трансферного окна. Приоритетом для чемпионов Франции станет усиление позиции форварда.

В "ПСЖ" уже нашли кандидата для замены Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

Читайте также:

Многолетний лидер атак "ПСЖ" Килиан Мбаппе переходит в мадридский "Реал". Парижский клуб определился с кандидатурой форварда, который должен стать новой звездой французской команды.

Виктор Осимхен в матче за "Наполи". Фото: Reuters/Ciro De Luca

"ПСЖ" готовит трансферную "бомбу"

Главный тренер парижан Луис Энрике сообщил руководству клуба, что считает идеальной кандидатурой для усиления состава форварда сборной Нигерии Виктора Осимхена. Футболист решил уйти из "Наполи" летом, за него ведут борьбу топ-клубы Европы.

Известно, что в услугах Осимхена заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако фаворитом в борьбе за игрока станет "ПСЖ". Французы готовы заплатить "Наполи" отступные за игрока, которые составляют 130 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Осимхен сыграл за "Наполи" 31 матч во всех сезонах. Он забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

За Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Гимнастка Ризатдинова опубликовала видео с откровенным танцем в одном белье.

"Полесье" отказалось от Максимова — кто возглавит команду.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.