Маріо Пушич прокоментував можливу зміну клубу - деталі

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич. Фото: ФК Шахтар

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич відреагував на чутки про його можливий перехід до іншого клубу. Повідомляється, що він може продовжити карʼєру в нідерландському "Феєноорді".

Про це пише Український футбол.

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Маріно Пушич залишив неоднозначні коментарі стосовно його подальшої роботи в "Шахтарі".

"Ми виграли 17 із останніх 18 матчів чемпіонату. І ми грали у дуже атакувальній манері, за що я отримав дуже велику вдячність. Я знаю, що мене сватають у Феєноорд. Приємно це чути, і ти знаєш, що у футболі немає нічого неможливого", — сказав Пушич.

Нещодавно у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що посада головного тренера "Феєнорда" вільна, адже Арне Слот перейшов у "Ліверпуль". Тому наставник "Шахтаря" може стати заміною нідерландця, чиїм асистентом він був до переходу в донецький клуб.

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