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Пушич натякнув на перехід в інший клуб — хто цікавиться тренером

23 травня 2024 19:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Маріо Пушич прокоментував можливу зміну клубу - деталі
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич. Фото: ФК Шахтар
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич відреагував на чутки про його можливий перехід до іншого клубу. Повідомляється, що він може продовжити карʼєру в нідерландському "Феєноорді".

Про це пише Український футбол.

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Маріно Пушич залишив неоднозначні коментарі стосовно його подальшої роботи в "Шахтарі". 

"Ми виграли 17 із останніх 18 матчів чемпіонату. І ми грали у дуже атакувальній манері, за що я отримав дуже велику вдячність. Я знаю, що мене сватають у Феєноорд. Приємно це чути, і ти знаєш, що у футболі немає нічого неможливого", — сказав Пушич.

Нещодавно у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що посада головного тренера "Феєнорда" вільна, адже Арне Слот перейшов у "Ліверпуль". Тому наставник "Шахтаря" може стати заміною нідерландця, чиїм асистентом він був до переходу в донецький клуб.

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

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Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

футбол
Україна
ФК Шахтар
тренер
Маріно Пушич

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