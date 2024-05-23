Марио Пушич прокомментировал возможное изменение клуба – детали

Главный тренер Шахтера Марино Пушич. Фото: ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич отреагировал на слухи о его возможном переходе в другой клуб. Сообщается, что он может продолжить карьеру в нидерландском "Фейеноорде".

Об этом пишет Украинский футбол.

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Марино Пушич оставил неоднозначные комментарии по поводу его дальнейшей работы в "Шахтере".

"Мы выиграли 17 из последних 18 матчей чемпионата. И мы играли в очень атакующей манере, за что я получил очень большую благодарность. Я знаю, что меня сватают в Фейеноорд. Приятно это слышать, и ты знаешь, что в футболе нет ничего невозможного", — сказал Пушич.

Недавно в СМИ появилась информация, что должность главного тренера "Фейенорда" свободна, ведь Арне Слот перешел в "Ливерпуль". Потому наставник "Шахтера" может стать заменой нидерландца, чьим ассистентом он был до перехода в донецкий клуб.

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