Пушич пояснив, що його розчарувало у грі донецького Шахтаря

Маріно Пушич перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У матчі шостого туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" розгромив на виїзді "Карпати". Маріно Пушичу сподобалася самовіддача його підопічних, але деякими моментами поєдинку наставник "гірників" залишився незадоволеним.

Пушич пояснив, які проблеми у грі "Шахтаря" важливо виправити найближчим часом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Маріно Пушич задоволений тим, що його команда забила на виїзді два голи. Однак йому не сподобалося, що гірники двічі пропустили у Львові. Тренер "Шахтаря" заявив, що після розбору гри суперника та тренувань гри в обороні неприпустимо припускатися помилок перед власними воротами.

"Гірники" перед грою з "Карпатами". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що не сподобалося Пушичу

Наставник "гірників" нагадав про те, що "Карпати" створили ще кілька моментів біля воріт Різника, але не зуміли їх реалізувати. Пушич має намір приділити ще більший час роботі над помилками та розбору помилок в обороні. На думку тренера, це особливо важливо напередодні поєдинків Ліги чемпіонів.

Гравці святкують гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Також Пушич незадоволений тим, що Кевін отримав четверту жовту картку, через що пропустить наступний матч "Шахтаря" в УПЛ. Тренер пояснив, що у футболіста досить агресивний стиль гри, проте іноді це приносить команді не лише користь.

"Я йому сказав, що чотири жовті на початку сезону — це трохи забагато. Думаю, це стане для нього відмінним уроком. Тепер у нього буде вже більше досвіду в моментах, коли потрібно йти в пресинг. Можливо, іноді потрібно трохи почекати", — пояснив Пушич.

Свій наступний матч "Шахтар" зіграє проти італійської "Болоньї" у середу, 18 вересня.

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