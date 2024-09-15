Пушич объяснил, что его разочаровало в игре донецкого Шахтера

Пушич назвал две вещи, которые разочаровали его в игре Шахтера
В матче шестого тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил на выезде "Карпаты". Марино Пушичу понравилась самоотдача его подопечных, но некоторыми моментами поединка наставник "горняков" остался недоволен.
Пушич объяснил, какие проблемы в игре "Шахтера" важно исправить в самое ближайшее время, сообщает официальный сайт клуба.
Марино Пушич доволен тем, что его команда забила на выезде два гола. Однако ему не понравилось, что "горняки" дважды пропустили во Львове. Тренер "Шахтера" заявил, что после разбора игры соперника и тренировок игры в обороне недопустимо допускать ошибки перед собственными воротами.
Что не понравилось Пушичу
Наставник "горняков" напомнил о том, что "Карпаты" создали еще несколько моментов у ворот Ризныка, но не сумели их реализовать. Пушич намерен уделить еще большее время работе над ошибками и разбору ошибок в обороне. По мнению тренера, это особенно важно в преддверии поединков Лиги чемпионов.
Также Пушич недоволен тем, что Кевин получил четвертую желтую карточку, из-за чего пропустит следующий матч "Шахтера" в УПЛ. Тренер объяснил, что у футболиста достаточно агрессивный стиль игры, однако иногда это приносит команде не только пользу.
"Я ему сказал, что четыре желтых в начале сезона — это немного многовато. Думаю, это станет для него отличным уроком. Теперь у него будет уже больше опыта в моментах, когда нужно идти в прессинг. Возможно, иногда нужно немного подождать", — объяснил Пушич.
Свой следующий матч "Шахтер" сыграет против итальянской "Болоньи" в среду, 18 сентября.
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