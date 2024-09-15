Пушич объяснил, что его разочаровало в игре донецкого Шахтера

Марино Пушич перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В матче шестого тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил на выезде "Карпаты". Марино Пушичу понравилась самоотдача его подопечных, но некоторыми моментами поединка наставник "горняков" остался недоволен.

Пушич объяснил, какие проблемы в игре "Шахтера" важно исправить в самое ближайшее время, сообщает официальный сайт клуба.

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Марино Пушич доволен тем, что его команда забила на выезде два гола. Однако ему не понравилось, что "горняки" дважды пропустили во Львове. Тренер "Шахтера" заявил, что после разбора игры соперника и тренировок игры в обороне недопустимо допускать ошибки перед собственными воротами.

"Горняки" перед игрой с "Карпатами". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что не понравилось Пушичу

Наставник "горняков" напомнил о том, что "Карпаты" создали еще несколько моментов у ворот Ризныка, но не сумели их реализовать. Пушич намерен уделить еще большее время работе над ошибками и разбору ошибок в обороне. По мнению тренера, это особенно важно в преддверии поединков Лиги чемпионов.

Игроки празднуют гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Также Пушич недоволен тем, что Кевин получил четвертую желтую карточку, из-за чего пропустит следующий матч "Шахтера" в УПЛ. Тренер объяснил, что у футболиста достаточно агрессивный стиль игры, однако иногда это приносит команде не только пользу.

"Я ему сказал, что четыре желтых в начале сезона — это немного многовато. Думаю, это станет для него отличным уроком. Теперь у него будет уже больше опыта в моментах, когда нужно идти в прессинг. Возможно, иногда нужно немного подождать", — объяснил Пушич.

Свой следующий матч "Шахтер" сыграет против итальянской "Болоньи" в среду, 18 сентября.

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