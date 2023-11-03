Пушич назвав причини перемоги Шахтаря та травму ключового гравця
Маріно Пушич дав пресконференцію після свого першого поєдинку в українській Прем'єр-лізі. "Шахтар" обіграв у Києві "Динамо" з рахунком 1:0.
Єдиний гол у матчі забив Олександр Зубков, повідомляє портал Новини.LIVE.
Новий тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич вважає перемогу над "Динамо" важливою з погляду турнірних перспектив та морального стану футболістів.
Пушич вважає, що його команда заслужила на перемогу над "Динамо". Він збирається вивести "Шахтар" на новий рівень і продовжує вникати у деталі українського футболу.
Травми гравців "Шахтаря"
У матчі проти киян не зумів зіграти півзахисник Артем Бондаренко. Тренер "гірників" підтвердив травму гравця. У донецькому клубі намагалися поставити його на ноги перед грою з "Динамо", але зрештою вирішили не ризикувати здоров'ям футболіста.
Пушич прокоментував і травму Азарова, який був змушений залишити поле у першому таймі. Завтра захисник пройде медичне обстеження, яке виявить ступінь пошкодження гравця.
Враження від Луческу
Після цієї гри головний тренер "Динамо" Мірча Луческу подав у відставку та завершив кар'єру наставника. Маріно Пушич зазначив, що румунський фахівець того ж віку, що його батько. Новий тренер "Шахтаря" з повагою ставиться до колишнього наставника "біло-синіх".
"Я поважаю те, що Луческу домігся як тренер. Він багато років у цій справі, у нього багато досягнень. Можу лише висловити йому повагу. Його відставка — його персональне рішення. Він дуже багато років був на високому рівні", — розповів Маріно Пушич.
Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.
Мірча Луческу подав у відставку з поста наставника "Динамо" та завершив тренерську кар'єру.
Мілевський вперше після госпіталізації вийшов на зв'язок і звернувся до вболівальників.
Луческу розповів, чому завершив кар'єру, і дав пораду Суркісу.
Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером Динамо.
Читайте Новини.LIVE!